تدشين مشروع الحقيبة المدرسية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب ومكتب مركز سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بالمحافظة، مشروع الحقيبة المدرسية المقدمة من المركز عبر ائتلاف الخير للاغاثة والاعمال الانسانية.



ويستهدف المشروع 5085 طفلا وطفلة من الايتام والنازحين في مديريات صرواح ، حريب، والجوبة.

وخلال التدشين اشار نائب مدير عام مكتب التربية عبدالعزيز الباكري ومدير مكتب مركز سلمان للاغاثة بمحافظة مأرب عبدالرحمن الصيعري، الى ان هذا المشروع يهدف الى تخفيف معاناة الاسر المستهدفة من النازحين والايتام في المستلزمات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني للتعليم العام، ومساعدتهم في رفع كفاءتهم التعليمية ورسم البسمة على شفاه الاطفال..

ونوها الى ان هذا المشروع يأتي في اطار العديد من المشاريع الممولة من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية والهادفة الى دعم قطاع التعليم في المحافظة بشكل خاص وفي اليمن بشكل عام بما يمكن الاطفال من التعلم وتحصيل المعرفة التي تساعدهم في بناء شخصيتهم وقدراتهم وكفاءاتهم مستقبلا لبناء يمن الغد.