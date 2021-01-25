شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يطلع على سير العمل في انجاز مباني المرحلة الثانية بالمدرسة القتالية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمنطقة الريان بالمكلا، على سير العمل في انجاز مباني المرحلة الثانية بالمدرسة القتالية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية التي تجاوزت نسبة الانجاز فيها ال90%.



ووجه المحافظ، بإعداد دراسات فنية لتطوير مباني المدرسة، وانشاء سكن للطلاب وسور المدرسة، وتأهيل حقول للتدريب الميداني.

وشدد المحافظ على سرعة الانجاز، مؤكدا أهمية المدرسة القتالية، وحرص قيادة السلطة المحلية على تأهيلها، بوصفها تمثل نواة للكلية الحربية، لتضاف الى منجز كلية الشرطة بحضرموت.