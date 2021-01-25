تعز.. السلطة القضائية تعلق العمل عقب اعتداء عصابة مسلحة على قاضٍ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

الخليج 365 ـ تعز

اعتدت عصابة مسلحة، على قاضي محكمة غرب تعز القاضي أحمد عبده قاسم، وقامت بنهب الملفات القضائية التي بحوزته، ولاذت بالفرار إلى مكان مجهول.



وذكرت مصادر قضائية، أن مسلحين ملثمين تقطعوا للقاضي أحمد عبده قاسم، صباح السبت، أثناء ما كان متوجهاً إلى المحكمة، مستقلاً سيارته، وأجبروه على تغيير مساره إلى أحد الشوارع الفرعية، والشروع بالاعتداء عليه ونهب وثائق تابعة للمحكمة من على سيارته.

وتابعت المصادر، إن السلطة القضائية عقدت اجتماعاً لها صباح اليوم لتدارس الموقف، واتخذت قراراً بتعليق العمل في جميع محاكم ونيابات المحافظ.

وأكد بيان صادر عن السلطة القضائية في تعز، "تعليق العمل في كافة محاكم ونيابات محافظة تعز وإلزام إدارة الأمن وقيادة الجيش بالإحضار الفوري للمعتدين على القاضي أحمد عبده قاسم وضبط جميع الجناة، وتوفير الحماية الأمنية الكاملة لقضاة ومقرات السلطة القضائية".

وقال البيان، إن اتخاذ قرار تعليق أعمال المحاكم والنيابات في تعز، جاء بناءً على اجتماع القضاة في المحافظة صباح اليوم برئاسة رئيس استئناف م/ تعز ورئيس نيابة م/ تعز وحضور رؤساء المحاكم ووكلاء النيابات والقضاة في مختلف المحاكم وأعضاء النيابات، بسبب قيام عصابة مسلحة باختطاف القاضي أحمد عبده قاسم ونهب الملفات القضائية وسيارته وما بحوزته، والاعتداء الجسيم الواقع عليه"