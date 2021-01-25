المليشيا تقصف منازل المواطنين في الدريهمي بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

الخليج 365 ـ متابعات

استهدفت مليشيات الحوثي، المصنفة إرهابياً، الاثنين 25 يناير /كانون الثاني 2021، منازل المواطنين في عدد من القرى السكنية بمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي.



وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات أطلقت عدداً من قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 على منازل السكان في عدد من بلدات المديرية.

وأضافت المصادر، أن قصفاً حوثياً آخر بقذائف مدفعية B10 طال قرى أخرى في ذات المديرية، بالتزامن مع عمليات استهداف كثيفة لمنازل ومزارع المواطنين بالأسلحة الرشاشة المتوسطة مختلفة العيارات.

وكانت المليشيات الحوثية قد تلقت ضربة موجعة يوم أمس السبت تمثلث بسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها بينهم قيادي مع عدد من مرافقيه على أيدي القوات المشتركة في مديرية حيس، عند كسر هجوم واسع للحوثيين على المديرية.