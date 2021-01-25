الكثيري يطلع على سير العمل في مشروعي مستشفى تريم الجديد واستكمال شق عقبة مدودة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري ، ومعه مدير عام مديرية تريم خالد هويدي، على الموقع المقترح لمشروع بناء مستشفى تريم الجديد .



وتعرف وكيل المحافظة خلال نزوله للموقع من مديري ادارتي الأشغال العامة والطرق والصحة والسكان بمديرية تريم المهندس سالم يعمر والدكتور سالم بن عبيدون، على المساحات المطلوبة للمشروع الحيوي..موجهاً السلطة المحلية بالمديرية حل كافة العوائق التي تواجه المشروع.

وفي سياق آخر اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء، ومعه مدير عام مديرية القف سالم عيظة الكثيري، على سير العمل الجاري في مشروع استكمال شق عقبة مدودة الرابطة مديرية سيئون والشريط الصحراوي بالهضبة الشمالية الممول من السلطة المحلية بالوادي والصحراء .

وشدد الوكيل الكثيري، على سرعة استكمال المشروع لتسهيل حركة المواطنين..مؤكداً اهتمام السلطة المحلية لفتح طرقات جديدة الى الهضبة الشمالية للاستفادة من المساحات المتوفرة لإقامة مدن جديدة نظرا للتوسع العمراني الكبير التي تشهده مديريات حضرموت الوادي والصحراء .