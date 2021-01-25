اختتام فعاليات البرنامج التدريبي للمعلمين في ميفعة بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بمديرية ميفعة بمحافظة شبوة فعاليات البرنامج التدريبي لـ91 معلم ومعلمة الذي نظمه الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا وفي اطار منحة الحكومة الالمانية عبر (kfw) .



وتلقى المشاركون على مدى ثمانية عشر يوماً حزمة من المعارف النظرية والعملية المرتبطة بمهارات القراءة والاملاء واساليب تدريسها ومهارات واستراتيجيات تدريس الرياضيات لصفوف الثلاثة الاولى من مرحلة التعليم الاساسي .

وفي اختتام البرنامج نوه رئيس شعبة التدريب والتأهيل بمكتب تربية شبوة خليل بافجيش ومدير مكتب تربية ميفعة علي لمدح باهمية هذا البرنامج التدريبي والنوعي في رفع قدرات معلمي هذه الفصول الدراسية التي تمثل باكورة الحصاد المعرفي للطلاب .. مثمنين تدخلات الصندوق الاجتماعي للتنمية في مجال التربية والتعليم باعتباره شريكا في صناعة منشآت خارطته المدرسية وتطوير قدرات كوادره التربوية .

حضر الإختتام ممثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ماجد الحرض .