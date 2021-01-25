مليشيا الحوثي تشيع 12 قتيلاً من قياداتها في صنعاء وذمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

شيعت مليشيا الحوثي "المصنّفة إرهابياً"، ، جثامين عدد من قتلاها القيادات في محافظتي صنعاء وذمار.



وقالت إن مليشيا الحوثي شيعت، اليوم الأحد، جثامين 12 من قياداتها القتلى، بينهم خمسة من فئة المهمشين الذين غررت بهم المليشيات ودفعت بهم إلى جبهات القتال.

وأضافت المصادر، أن القتلى شيعتهم المليشيات في العاصمة صنعاء ومحافظة ذمار، حيث شيعت 6 قتلى في صنعاء ومثلهما في ذمار، والمهمشون هم من قتلى محافظة ذمار.

وبحسب المصادر، فإن المليشيات منحت المهمشين رتبا عسكرية بهدف تحشيد عدد أكبر من المهمشين، وتنوعت الرتب الممنوحة لهم بين ملازم أول ومساعد.

واحتوت الحصيلة على قيادي قتيل برتبة عقيد، وآخر برتبة رائد، وقتيلين برتب نقيب، وقتيل برتبة ملازم أول، فيما سبعة قيادات قتلى يحملون رتب مساعد.

وفي يلي أسماء القتلى، وهم:

1 - العقيد/ علي محمد هلال - مديرية بني حشيش بصنعاء

2 - الرائد/ عصام منصور الحلقي - صنعاء

3 - النقيب/ هاني فراص قصيلة - مديرية معين بصنعاء

4 - النقيب/ محمد حسين المعمري - صنعاء

5 - الملازم أول/ هايل صالح صهيب (فئة المهمشين) - مدينة ذمار

6 - المساعد/ لطف محمود العسكري - مدينة ذمار

7 - المساعد/ صلاح احمد الغولي - مديرية شعوب بصنعاء

8 - المساعد/ جمال وليد شوعي عثمان - مديرية أرحب بصنعاء

9 - المساعد/ عياش علي العنسي (فئة المهمشين) - مدينة ذمار

10 - المساعد/ خالد عبدالله عياش (فئة المهمشين) - مدينة ذمار

11 - المساعد/ أصيل مهدي الشرعبي (فئة المهمشين) - مدينة ذمار

12 - المساعد/ حسن حيدر عياش (فئة المهمشين) - مدينة ذمار