إنقاذ امرأة حاولت إحراق نفسها احتجاجاً على ممارسة أمين شرعي بإب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

الخليج 365 ـ خاص

نجح أهالي عزلة السارة بمديرية العدين غرب محافظة إب، وسط اليمن، في إنقاذ امرأة حاولت إحراق نفسها.



وقال سكان محليون، إن امرأة حاولت إحراق نفسها بمادة البترول في سوق شعبي لبيع القات بممسى "دي حصة" بعزلة السارة، احتجاجا على ممارسة أحد الأمناء الشرعيين بمنطقتهم تجاهها.

وأكد السكان "نجاح منع المرأة من إحراق نفسها، وتدخلهم جاء في الوقت المناسب، بعد أن صبت البترول على جسدها وكادت أن تشعل النار فيه".

ويقول الأهالي، إن الأمين الشرعي يحتجز أوراقاً وبراهين وبصائر متعلقة بإرثها، ويرفض تسليمها