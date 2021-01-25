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وزير الخارجية البريطاني: ندين الهجمات على الرياض ونعلن وقوفنا بجانب شركائنا السعوديين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أدان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، هجمات مليشيا الحوثي على الرياض، مؤكدا وقوف بلاده بجانب .

 

وقال في تغريدة على تويتر: "محاولات يوم أمس للهجمات الجوية على الرياض، والتي هددت بسقوط ضحايا، مقلقة للغاية".

 

وأضاف: "نحن ندين بشدة هذه الهجمات ونقف إلى جانب شركائنا السعوديين".

 

والسبت، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه العاصمة السعودية الرياض.

 

 

وقال التحالف، في بيان، إن قواته اعترضت صاروخا أطلقته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باليمن تجاه الرياض.

 

ودأبت مليشيا الحوثي على استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة من أجل استهداف أمن السعودية واستقرار المنطقة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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