إب.. مقتل 4 مواطنين في حوادث منفصلة بمناطق متفرقة من المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

الخليج 365 ـ إب

أكدت مصادر محلية في محافظة إب، تسجيل أربع حوادث قتل في مناطق متفرقة، خلال الساعات القليلة الماضية.



وتحدثت المصادر، عن "مقتل مواطن يدعى محمد عبدالرحمن مرشد ملهي ناصر، برصاص مسلح يدعى عدنان علي سعيد عبدالله فارس، بمدينة القاعدة مديرية ذي السفال جنوب محافظة إب".

وأكدت المصادر "مقتل اثنين من المواطنين برصاص مسلح في مديرية المشنة بمدينة إب، وسط زيادة في أعداد الجريمة والقتل بصورة يومية في عاصمة المحافظة ومختلف مديريات إب".

إلى ذلك، قتل شاب يدعى ردفان أحمد صالح العقاب، 30 عاماً، وشاب ثان يدعى يوسف ناجي أحمد العقاب، 25 عاماً، برصاص مسلح يدعى فهد عبده أحمد.

وبحسب المصادر ذاتها، قتل مواطن برصاص مسلح في مديرية القفر شمال محافظة إب