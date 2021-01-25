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الجمعية الكويتية للإغاثة توزع 1762 حقيبة إيوائية في محافظات يمنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

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دشنت الجمعية الكويتية للإغاثة بمحافظة تعز توزيع 476 حقيبة إیوائیة ضمن مشروع ضمن حملة (الكويت بجانبكم).

 

وذكرت الجمعية إن التدشين من محافظة تعز جاء ضمن مشروع يشمل توزيع 1762 حقيبة بعدة محافظات يمنية.

 

وأضافت الجمعية أن وكيل محافظة تعز “عبد الحكيم عون” ثمن خلال التدشين الدعم الانساني السخي والعطاء المتواصل من دولة الكويت والجمعية الكويتية للإغاثة.

 

وقال إن هذا المشروع يساهم في تخفيف معاناة مئات الاسر المحتاجة خصوصا في فصل الشتاء

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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