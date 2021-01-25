الجمعية الكويتية للإغاثة توزع 1762 حقيبة إيوائية في محافظات يمنية

وقال إن هذا المشروع يساهم في تخفيف معاناة مئات الاسر المحتاجة خصوصا في فصل الشتاء

وذكرت الجمعية إن التدشين من محافظة تعز جاء ضمن مشروع يشمل توزيع 1762 حقيبة بعدة محافظات يمنية.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع