الأرصاد يحذر من طقس شديد البرودة على هذه المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

الخليج 365 ـ خاص

حذر المركز الوطني للأرصاد اليمنية خلال نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة من أجواء شديدة البرودة في 5 محافظات يمنية.



وتوقعت النشرة تلاشيا تدريجيا لكتلة الغبار التي أثرت على المناطق الصحراوية والجبلية من البلاد خلال الثلاثة أيام الماضية.

وأضافت النشرة أن الطقس في المرتفعات الجبلية سيكون بارد إلى شديد البرودة أحياناً أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء) وبارد نسبيا على مرتفعات محافظات (حجة، المحويت، إب، تعز، الضالع، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، غرب الجوف وجنوب غرب مأرب) وتواجد خفيف للعوالق الترابية وسماء خالية من السحب بوجه عام وتتشكل خلايا متفرقة من السحب على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية في فترة ما بعد الظهيرة.

ولفتت إلى أن المناطق الساحلية ستشهد طقس صحو إلى غائم جزئياً بشكل عام ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة على الساحل الجنوبي، والرياح جنوبية شرقية على الساحل الغربي وشرقية على السواحل الجنوبية والشرقية معتدلة السرعة بينما تكون شديدة السرعة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها 27 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

فيما ستشهد المناطق الصحراوية سماء خالية من السحب وتواجد عوالق ترابية خفيفة على أجزاء منها، وطقس بارد نسبياً إلى بارد أثناء الليل والصباح الباكر، الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال أثناء النهار.

ورجحت النشرة أن تكون الأجواء في أرخبيل سقطرى أجواء غائمة جزئياً ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة قد تصل سرعتها إلى 20 عقدة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المرتفعات الجبلية الباردة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من تأثيرات الأجواء الباردة وكذلك الأخوة المزارعين لحماية محاصيلهم الزراعية من آثار موجة البرد الشديدة نسبياً