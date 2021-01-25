مدير عام الآثار والمتاحف بالمهرة يدعو المواطنين إلى المبادرة بتسليم أي قطعة أثرية إلى المتحف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

الخليج 365 - المهرة

أكد سالم عبدالله باکریت مدير عام مكتب الآثار والمتاحف بالمهرة أن المتحف يمثل الواجهة الثقافية والتاريخية للمحافظة موضحاً أن مشروع إعادة ترميم وتأهيل المتحف من الداخل قد شارف على الإنتهاء مبيناً أنه سيتم الإفتتاح رسمياً للمتحف في القريب العاجل.



وشدد المدير باكريت في خطاب موجه إلى مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بنشر بلاغ إعلامي يدعو فيه المواطنين إلى أهمية التعاون مع المكتب في الحفاظ على الموروث الشعبي والهوية الثقافية للمحافظة وذلك من خلال المبادرة على تسليم اي قطعة أثرية او موروث شعبي لمكتب الآثار مقابل التعويض العادل أو شهادة شكر وعرفان أو عرضها في المتحف بإسم صاحب القطعة.

ودعا باكريت كافة المواطنيين من مختلف مديريات المحافظة على أهميه الوعي والمبادرة الذاتية والتكاتف الشعبي لإبراز التراث والتاريخ المهري كما يجب أن يكون وبما يليق بتاريخ هذه المحافظة العريق.