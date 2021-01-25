شكرا لبحثكم عن خبر سخط واسع لتجاهل الصبيحي.. الشرعية تعرض 100 اسيرا مقابل شقيق هادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت مصادر إعلامية عن مباحثات سريه يقوم بها وفد الحكومة اليمنية والحوثيين في الاردن، تتعلق بصفقة تبادل أسرى حوثيين مقابل إطلاق سراح مسؤول كبير مقرب من الرئيس هادي.

وقال الصحفي ماجد الداعري على صفحته في فيسبوك: أن وفد الحكومة الشرعية في محادثات عمان قد توصل إلى إتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح 100 أسير حوثي مقابل إطلاق سراح شقيق الرئيس هادي اللواء ناصر منصور هادي المعتقل في سجون الحوثيين في صنعاء منذ العام 2015 م .

وعلق الداعري في نهاية منشوره " والصبيحي له الله " في اشاره ساخره منه إلى وزير الدفاع السابق اللواء الركن محمود أحمد سالم الصبيحي والذي يقبع أيضاً في سجون الحوثيين منذ العام 2015م ، دون ان تكترث الحكومه الشرعيه بالمطالبة بإطلاق سراحه أو القيام بادراج اسمه ضمن صفقات تبادل للأسرى التي تمت بين الشرعية والحوثيين .

وفي سياق متصل تنامت وعمت حالة من الاستياء والغضب في جميع أرجاء مناطق الصبيحه تجاه هذا التجاهل المخزي من قبل الحكومه الشرعيه والمجلس الانتقالي الجنوبي تجاه شخصية اللواء محمود الصبيحي بشكل خاص والتاريخ النضالي الوطني لأبناء الصبيحه وما قدموه ولا زالوا يقدموه من تضحيات وطنيه كبيره بشكل عام .

وكان الشيخ عصام هزاع الصبيحي وهو احد أبرز الشخصيات الإجتماعية والقبلية والمالية في مناطق الصبيحه قد ترجم هذا الاستياء في مناطق الصبيحه عبر تساءل وتوضيح له نشره في حسابه في الفيسبوك الاسبوع الماضي وتناولته وسائل إعلامية عدة، حيث اوضح بأن تجاهل الحكومه الشرعية من المطالبة بالإفراج عن اللواء محمود الصبيحي نابع عن غيره من قبل الشرعيه من شخصية اللواء محمود الصبيحي.

من جانبه تساءل الشيخ عصام هزاع بإستغراب: عن سر صمت المجلس الانتقالي الجنوبي وكل جنوبي شريف من قضية اللواء محمود وعدم إثارتها .