شكرا لبحثكم عن خبر شيباني يفتح النار على سفارة اليمن بالرياض بسبب جرحى تفجيرات مطار عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالب مسؤول محلي بمحافظة عدن رئيس الوزراء د.معين عبدالملك ووزير الخارجيه اليمني د.احمد عوض بن مبارك مساءلة المسؤوليين بالسفارة والقنصلية اليمنية بالمملكة العربية السعودية على تقصيرهم واهمالهم في التواصل مع جرحى الانفجار الاجرامي بمطار عدن الدولي والذين تم نقلهم الى احدى مستشفيات منطقة جازان بالسعودية.

وقال سعيد شيباني الامين العام للسلطة المحلية بمديرية التواهي ان عند تواصله للاطمئنان على حالات الجرحى بلغني ان هناك مغترب يمني اسمه الدكتور زياد الكثيري مقيم في منطقه جازان بالسعودية تولى التواصل مع إدارة المستشفى والجهات السعودية المعنية وتابع حالات الجرحى اولا باول والاطباء المتخصصين لحالات الجرحى في العظام وكل الجراحيين في التخصصات التي يحتاجها الجرحى في الوقت الذي عزفت سفارتنا في السعودية من التواصل ومتابعة حالات جرحى انفجار مطار عدن.

وتابع امين عام التواهي تصريحه لصحيفة عدن تايم :علمت ان الدكتور زياد الكثيري تكفل ايضا بمتابعة السعوديين ونقل جثت الشهيدين اليمنيين الاول عقيد في الامن والثاني عقيد في جوازات مطار عدن ونقلهما من ثلاجة المستشفى الى المطار والى مطار عدن بينما المسؤولين اليمنيين بالسفارة منشغليين وغير فاضيين.

وكشف المسؤول خلال تصريحه عن وجود جثتين لشهيدين آخرين بحاجة الى نقلهما الى عدن، مع العلم بان هناك احد الجرحى وهو موظف في بمطار عدن لازال حتى اللحظة في غيبوبة المستشفى.

واختتم امين عام التواهي تصريحة : انني اطالب معالي رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك من التدخل الفوري ومتابعة الحالة المرضية للجرحى

بجزان ومحاسبة السفارة والقنصلية اليمنية بالسعودية على تقصيرهم واهمال متابعتهم لجرحى انفجار المطار وتقديم الشكر والتقدير والعرفان للدكتور زياد الكثيري اليمني الاصيل على دوره الكبير في متابعة علاج الجرحى الذين وصلوا على متن احدى الطائرات العسكرية السعودية في 6 يناير 2021م الى منطقة جازان بالسعودية لتلقي العلاج وبشكل طوعي وانساني ويمني منه والذي اسعد الجرحى وجعلهم يكنون له كل الود والاحترام لدوره الانساني.