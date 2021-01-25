شكرا لبحثكم عن خبر التعليم العالي تعلن موعد امتحان المفاضلة للمنح الخارجية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني بالعاصمة المؤقته عدن، عــن موعد امتحانات المفاضلة للتنافس على منح التبادل الثقافي للعام الجامعي 2021/2022 يوم الاثنين الموافق 08/02/2021م.

و إشارت أن المراكز الإمتحانية في المحافظات المحررة

1عــــــدنجامعة عــد مدينة الشعب ـ كلية الهندسة773204057-774458469

2تعــــــزجامعـــة تعـــزحبيل سلمان - كلية العلوم التطبيقية773945812 ــ 773848084

3حضرموتجامعة حضرموتمجمع الكليات بالمساكن فوه المكلا05362240 ــ 05360870ــ 05360864

4مـــأربجامعة اقليـم سبـأالقاعة الكبرى – قاعة القردعي06302008 ــ 06302684ــ 06301971‪

ونوهت الوزارة إلى أبنائها الطلاب بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن اللجنة الإشرافية العليا يوم الامتحان، وذلك من خلال الحضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقــل بالعلم ان موعد الامتحان الساعة التاسعة صباحاً و مدة الامتحان ساعتان ولن يسمح لأي طالب بدخـول امتحان المفاضلة إلا بأصل الثانويـــة العامة وبالبطاقة الشخصية وسند سداد رســـوم التنسيق.

كما أن طريقـــة امتحان المفاضلة ( ورقــــي ) متعــــدد الاختيـــــــارات والتصحيــــح الكــــترونــــي سيتم احتساب المعدل النهائي للمفاضلة كالآتي: ( 50% من معدل الثانوية 50% لاختبار القبول).