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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021
الخليج 365 - مأرب
تختلف أسعار المواد الغذائیة و الخضروات و الفواكه و اللحوم بین محافظة وأخرى بحسب الاستیراد أو التصدیر.
ورصد مراسل " الیمن العربي " أسعار الخضروات و الفواكه واللحوم في محافظة مأرب الیوم، للكیلو الواحد، وقد ساعدت زراعة الخضروات و الفواكه في المحافظة على استقرار اسعارھا، و من أھم ما یزرع في المحافظة ، البطاط والطماطم، و على مستوى الفواكه: البرتقال بأنواعه، والبطیخ.
و فیما یلي أسعار أھم تلك الأصناف للكیلو الواحد:
- الطماطم = 400 ریال
- البطاطس = 350 ریالا
ـ البصل = 300 ریال
ـ الكوبش = 150 ریالا
البصل أخضر = 100 ریال للحزمة الواحدة
ـ البیبار = 500 ریال
ـ الباذنجان = 700 ریال
ـ الكراث و البقدونس و النعناع و الخس = العصبة بـ 50 ریالا
- الموز = 400 ریال
- البرتقال = 500 ریال
البرتقال أبو سرة = 1000 ریال
البرتقال یوسفي = 800 ريال
الشمام = 250 ریالا
الكومثرى = 1000 ریال
ـ الفرولة = 1500 ریال
ـ التوت = 1000 ریال
- التفاح الخارجي = 2000 ریال
ـ التفاح محلي مثلج = 700 ریال
- الكوسة = 450 ریال
- الجزر = 600 ریال
- الخیار = 550 ریال
- لحوم الابل = 4000 ریال
- لحوم الأغنام = 5000 ریال
ـ الدقة 5000 ریال
ـ لحوم الابقار = 5000 ریال
وبالنسبة إلى الدجاج فیباع بالحبة حسب حجمھ، فھناك من 100 ،و من 1200 ومن 1500 و من 2000 و من
3000 ریال.
والبیض یباع الطبق الذي یحتوي على 20 بیضة بـ 1600 ریال.
ـ الأسماك = 3500 ریال.. مع الإشارة إلى أن أنواعا محدودة فقط من الأسماك تصل مأرب. وربما لا یزید ما یصل
المحافظة عن صنفین.
ـ یشار إلى أن محافظة مأرب، الواقعة شرق الیمن تعد من المحافظات التي تصدر أنواعا مختلفة من الفواكه والخضروات إلى مختلف محافظات الجمھوریة