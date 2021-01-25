شكرا لبحثكم عن خبر المكلا.. القبض على شخص متورط بسرقة الدراجات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إستمرارا للعمليات التي تقوم بها إدارة أمن مديرية المكلا ، والرامية إلى تجفيف منابع الإجرام خاصة منها حماية المواطنين وتأمين الممتلكات ، تمكن رجال الأمن بأمن مديرية المكلا من توقيف شخص (26 سنة) متورط في عدة سرقات للدراجات النارية .

وفي التفاصيل : فإنه وبناء على عدة بلاغات من قبل المواطنين بخصوص قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجاته النارية، على الفور تم التنقل إلى عدة أماكن من قبل التحريات والبحث ، وتم توقيف المشتبه به في حالة تلبس وبعد التحقيق معه واعترافه للجرم المنسوب إليه ، تبين أنه متورط في عدة قضايا تخص سرقة الدراجات النارية سجلت وقائعها في الأشهر السابقة.

وطالب مدير أمن مديرية المكلا العقيد حسن عمر باعلوي لكافة شرائح المجتمع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المكلا والقيام بسرعة التبليغ عن كل ما من شأنه المساس بأمن و سلامة المواطن وممتلكاته .

كما أشاد العقيد/ باعلوي بجهود المواطنين التحلي بالحس الامني الذي أصبح المواطنين يتحلون به من خلال التبليغ عن كل ما من شأنه المساس بأمنه وسلامته.