تكريم أحد جنود مطار عدن الدولي نظير بسالته في انقاذ عدد من ضحايا القصف الارهابي

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يزيد بن سلمان - شبوة - لحج ..محمد السلامي كرمت مديرية يهر صباح اليوم جندي المطار وهامات تربوية ومدراء مكاتب التربية السابقين لاول مرة وطلاب وطالبات مبرزين في الاحتفال التربوي البهيج الذي أقيم بثانوية الشهيد سعيد عبدالمحسن في مديرية يهر يافع. وكرم مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة فهمي بجاش ومدير عام مديرية يهر عبدالرب الجعفري جندي المطار يحيى الحربي الذي أنقذ الفتاة اللبنانية العاملة مع الصليب الأحمر الدولي أثناء الانفجارات التي حصلت بالمطار . وخلال الاحتفال كرم لاول مرة مدراء مكاتب التربية بالمديرية السابقين عرفانا لدورهم البارز في إنجاح العملية التربوية والتعليمية وفي خدمة وطنهم . بالإضافة إلى تكريم إدارة ثانوية سعيد عبدالمحسن وادارة التربية يهر الطلاب والطالبات المبرزين في دراستهم بشهائد تقديرية . وفي حفل التكريم ألقيت عدد من الكلمات الترحيبية والتوجيهية من قبل مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ومدير عام المديرية إشادا فيها بدور الجندي الشجاع الحربي، كما أشاد بدور القيادات التربوية المتعاقبة على المديرية والطلاب . بعد ذلك قاما مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة فهمي جاش ومدير عام المديرية عبدالرب الجعفري بزيارة المدرسة الأهلية في يهر وتفقد سير الدراسة فيها .

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