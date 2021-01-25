شكرا لبحثكم عن خبر السلطات تلغي حفل زفاف طفلة في تعز بالقوة وتسجن والدها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أوقفت شرطة محافظة تعز الأحد زواج طفلة قاصرة تبلغ من العمر عشر سنوات.

وقال رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة في اليمن أحمد القرشي في منشور عل صفحته بالفيسبوك "بتدخل من سياج شرطة محافظة تعز تمنع تزويج طفلة في العاشرة"وأضاف القرشي أن الشرطة قامت بحبس والد الطفلة وألفت مراسم حفل الزفاف.

ويأتي هذا في وقت كثرت فيه قضايا زواج القاصرات رغم حملات التوعية الكثيرة في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.