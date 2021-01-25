شكرا لبحثكم عن خبر ايقاف آسيوي حاول مغادرة العاصمة عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أوقفت سلطة جوازات مطار عدن الدولي مرحلآ أجنبيآ مغادرآ على إحدى شركات طيران أجنبية.
وبحسب مصادر خاصة في المطار بان المرحل من احدى دول جنوب شرق آسيا قد دخل أراضي الجمهورية بطريقة غير شرعية من إحدى الدول العربية المجاورة ، وتم التحقيق معه من قبل الجهات الامنية المختصه في محافظة عدن، وتم اتخاذ كافة إجراءات ترحيله الى بلده وعند فحص اجراءات سفره ووجواز سفره اتضح لضباط جوازات مطار عدن الدولي ان جواز المرحل مزور.
وعلى إثر إكتشاف جوازه المزور الغت سلطة جوازات المطار المعاملة وأشعرت شركة الطيران بالغاء سفر المرحل وإعادة تسليمه لشرطة مطار عدن الدولي لاعادة استكمال اجراءات سفره بجواز او وثيقة سفر صحيحة حسب الاجراءات القانونية المتعامل بها للترحيل.
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