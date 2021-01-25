شاهد الأمير محمد بن سلمان يلبس الشال اليمني

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يزيد بن سلمان - شبوة - ظهر الامير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية مرتديا الشال اليمني خلال ترأسه إطلاق استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة. حيث ظهر يرتدي يلقاً، كما ارتدى الشال اليمني تحت "العقال" بديلاً عن الغترة السعودية. ويعتقد ان يحوز هذا النيو لوك (المظهر الجديد) على تهافت السعوديين لشراء الشال اليمني وتوقعات بارتفاع اسعاره بشكل كبير، ونفاذ الكميات المتوفرة منه.

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