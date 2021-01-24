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الجهوري يترأس إجتماع لمناقشة إنشاء مركز للمواهب الرياضية بوادي حضرموت

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجهوري يترأس إجتماع لمناقشة إنشاء مركز للمواهب بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

ناقش لقاء اليوم بسيئون برئاسة مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بحضرموت الوادي والصحراء رياض بن صلاح الجهوري الترتيبات الجارية لإنشاء مركز للمواهب الرياضية في ألعاب الطائرة والسلة والقوى كمرحلة أولى.

واستعرض اللقاء الذي ضم رؤساء فروع تلك الألعاب والمدربين والمختصين الإجراءات المطلوبة للقيام بتنفيذها على الواقع بالتنسيق والشراكة مع الجهات ذات العلاقة لكيفية سير المركز بما يحقق فتح آفاق مستقبلية لشباب ورياضيو الوادي والصحراء.

وأشاد مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بحضرموت الوادي والصحراء بكل الجهود المبذولة لإنشاء المركز وفق الإمكانيات المتاحة بمعايير خاصة تسهم في إبراز الموهوبين وصقل قدراتهم وتنميتها بما يحقق طموحاتهم المستقبلية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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