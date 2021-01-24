الجهوري يترأس إجتماع لمناقشة إنشاء مركز للمواهب الرياضية بوادي حضرموت

ناقش لقاء اليوم بسيئون برئاسة مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بحضرموت الوادي والصحراء رياض بن صلاح الجهوري الترتيبات الجارية لإنشاء مركز للمواهب الرياضية في ألعاب الطائرة والسلة والقوى كمرحلة أولى.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع