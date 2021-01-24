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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجهوري يترأس إجتماع لمناقشة إنشاء مركز للمواهب الرياضية بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021
الخليج 365 - متابعات
ناقش لقاء اليوم بسيئون برئاسة مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بحضرموت الوادي والصحراء رياض بن صلاح الجهوري الترتيبات الجارية لإنشاء مركز للمواهب الرياضية في ألعاب الطائرة والسلة والقوى كمرحلة أولى.
واستعرض اللقاء الذي ضم رؤساء فروع تلك الألعاب والمدربين والمختصين الإجراءات المطلوبة للقيام بتنفيذها على الواقع بالتنسيق والشراكة مع الجهات ذات العلاقة لكيفية سير المركز بما يحقق فتح آفاق مستقبلية لشباب ورياضيو الوادي والصحراء.
وأشاد مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بحضرموت الوادي والصحراء بكل الجهود المبذولة لإنشاء المركز وفق الإمكانيات المتاحة بمعايير خاصة تسهم في إبراز الموهوبين وصقل قدراتهم وتنميتها بما يحقق طموحاتهم المستقبلية.