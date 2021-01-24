أمنية المهرة تقر عددًا من الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن في المحافظة 

المنامة - ياسر ابراهيم - أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة، شرقي البلاد، السبت، عددًا من الإجراءات والخطوات لتعزيز دعائم أمن المحافظة ورفع الحس والجاهزية واليقظة، والمساهمة في حلحلة الصعوبات وتوفير الاحتياحات اللوجتسية والفنية لتحسين الأداء الأمني.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة، برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة محمد علي ياسر، الأوضاع الأمنية وتعزيز الامن والاستقرار والاطلاع على احتياجات المؤسستين الأمنية والعسكرية في المحافظة.وفق وكالة سبأ.

واستمع المحافظ من اعضاء اللجنة في الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر،إلى شرح حول الأوضاع والمستجدات الأمنية بالمحافظة.

وأشاد المحافظة، على أهمية رفع الجاهزية والحس الأمني..مثمناً الجهود والتضحيات التي تبذلها الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع، الاحتياجات الملحة للقوات الأمنية والعسكرية وسبل تعزيز الحالة الأمنية ومحاربة ظواهر حمل السلاح في المدن ومكافحة تهريب المخدرات والسلاح.