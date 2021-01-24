شكرا لبحثكم عن خبر الشعيبي: غالبية القيادات عملاء موزعون على شعارات فضفاضة. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شن الرئيس السابق للمنطقة الحرة بعدن والاقتصادي المعروف د. عبدالجليل الشعيبي هجوما لاذعا على قيادات سياسية لم يسميها. وقال الشعيبي ان غالبية هذه القيادات عملاء موزعون على شعارات فضفاضة. واكد ان قضية الوطن منهج للرزق المستباح . واضاف بالقول :"تزعل مني ليش وانته تستلم بالدولار ؟ انا لست موظف معك انما مواطن حر ..هل تريدني اقول للشعب الحقيبه كما نشوفها او نكذب عليهم مثلما تكذبون علينا ونصرف نظرتنا على الحق؟؟ للاسف اغلب قادتنا في الحقيقه عملاء موزعون على شعارات فضفاضه في الفضاء بين الإصلاح والبناء والوحده والانفصال ، ومنهمكون في تقاسم الامتيازات واستلام الفلوس وتوزيع الاموال للاهل والاصحاب والمناصرين حتى صارت قضية الوطن عندهم منجم للرزق المستباح؟ يعتقدون ان نحن مقتنعين في كذبهم وارتزاقهم ولكنهم خاطئون وسيشعر قريب ان الطفل اليمني جنوبي او شمالي يشعر بالخيبة حين يرى قاده من امثالكم بملابسهم الأنيقة وعمائمهم المضبوطة وبزاتهم المرقّطة وسراويلهم المحبكة، وهم لا يعرفون أن يحفظوا كرامة وطنهم وكرامة شعبهم...سوف تنتهوا جميعًا وسيأتي هذا الطفل يحمي كرامتنا جميعا.. نحن احرار وابطال وليس عبيد او عملا تبع احد....اعقلوا وعودوا الى وطنكم ورشدكم واستحوا قليل ....

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