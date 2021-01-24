تنظيم برنامج تدريبي لـ 48 خطيباً ومرشداً في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

متابعات- الخليج 365

نظمت مؤسستي تنمية الشابية والشافعي للتنمية بالتعاون مع مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة شبوة اليوم الإثنين، برنامج تدريبي لـ 48 من خطباء وإئمة الماجد والمرشدين في مدينة عتق وضواحيها .



وفي التدشين، اكد مدير عام مكتب الاوقاف والارشاد بمحافظة شبوة الدكتور قائد الشريفي على اهمية رسالة المسجد وتأثيرها على المجتمع ودورها في توجيه وتقويم سلوكه .. داعياً إلى اهمية تحديث وترشيد الخطاب الديني وتسخيره لخدمة القضايا المصيرية للامة ومحاربة ظواهر العنف والتفرقة والعنصرية في اوساطها .

وشدد الشريفي على ضرورة اتباع الوسطية في رسالة المسجد واعتماد منهجها لتحقيق اهدافها الدينية والوطنية والانسانية .

وتعرف المشاركون في البرنامج الذي يأتي في اطار (برنامج جمع الكلمة ) على مهارات الاتصال الفعال والاحكام العامة لرسالة الوعظ والارشاد وكيفية تبسيطها للناس .