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أمير الكويت يعين الشيخ صباح خالد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

متابعات- الخليج 365

أصدر أمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، أمراً أميرياً بإعادة تعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء.

 

ووفقاً لوكالة الانباء الكويتية(كونا) فإن الأمر الأميري نص على تعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على سمو أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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