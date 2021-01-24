أمير الكويت يعين الشيخ صباح خالد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء

أصدر أمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، أمراً أميرياً بإعادة تعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة