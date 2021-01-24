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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمير الكويت يعين الشيخ صباح خالد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021
متابعات- الخليج 365
أصدر أمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، أمراً أميرياً بإعادة تعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء.
ووفقاً لوكالة الانباء الكويتية(كونا) فإن الأمر الأميري نص على تعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على سمو أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم.