وزير الصحة يلتقي ممثل مكتب صندوق الأمم المتحدة السكان وممثل منظمة جون سنو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

متابعات- الخليج 365

ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع القائم باعمال مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للإسكان بعدن جان بول، الموضوعات المتصلة بانشطة الصندوق في اليمن.



واستمع الوزير إلى شرح لنشاطات الصندوق خلال الفترة المنصرمة واماكن تدخلاته ونوعيتها واسهاماته في تنفيذ وتحديث دليل الطوارئ التوليدية والوليدية..مشيداً بما يقدمه الصندوق من اسهامات تعزز من نجاح القطاع الصحي..مؤكدا أهمية الاهتمام بجوانب التدريب والتأهيل المستدامة، بما يساهم في العناية بصحة الأم والوليد.

كما ناقش وزير الصحة، مع ممثل منظمة جون سنو، ايريك اوجارا، عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الصحي وجوانب تعزيز الشراكة التي تعزز من فرص تقوية النظام الصحي في بلادنا.

كما اطلع الوزير على مشروع التعافي وتقوية القطاع الصحي الذي يغطي تسع مديريات في محافظات عدن وتعز ولحج، ويهدف لدعم الوزارة في تقديم خدمات صحية ذات جوده عالية.