تدشين مشروع كفالة ألف يتيم بمأرب بدعم من مركز سلمان للاغاثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

متابعات- الخليج 365

دشن وكيل محافظة مأرب للشئون الإدارية عبدالله الباكري ومعه مدير مكتب مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بالمحافظة عبدالرحمن الصيعري، اليوم، مشروع تمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم، الذي تنفذه الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث بدعم من مركز سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية.



ويستهدف المشروع تقديم الكفالة الشاملة لعدد الف يتيم في محافظات مأرب، عدن، والمهرة.

وفي حفل التدشين أكد الوكيل الباكري على أهمية هذا المشروع في دعم ورعاية شريحة هامة في المجتمع وهي شريحة الأيتام وتمكين اعداد منهم في بناء مستقبلهم ليصبحوا أعضاء فاعلين ومنتجين في المجتمع..مشيدا بتدخلات مركز الملك سلمان الانسانية في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والمياه والصرف الصحي والغذاء والايواء الى جانب مشاريعه التنموية.

وأعرب الوكيل الباكري، عن امله في رفع عدد الاطفال الايتام المستهدفين من هذا المشروع في محافظة مأرب كون المحافظة تستقبل وما زالت الاف الاسر النازحة من مختلف المحافظات بينهم مئات الأيتام الذين شردتهم مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران من منازلهم وقراهم ومدنهم في المناطق والمحافظات التي سيطرت عليها..مجددا دعم السلطة المحلية وتقديمها كافة التسهيلات لكافة المنظمات الانسانية لتنفيد برامجها وانشطتها التي تهدف لتنمية الانسان و بناء قدراته والتخفيف من معاناته.

من جانبه أشار ممثل الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث بمحافظة مأرب عبدالكريم الوتيري، أن المشروع بمثابة بذرة أمل لرعاية وتمكين ألف يتيم من محافظات عدن ومأرب والمهرة، حيث سيقدم لهم الاعانات النقدية الشهرية والكفالة التعليمية والصحية

وفي ختام حفل التدشين الذي حضره مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة عبدالحكيم القيسي، جرى تقديم الحقائب المدرسية المقدمة من مركز الملك سلمان مع الادوات الدراسية لعدد 400 يتيم ويتيمة .