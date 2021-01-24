اقرار تشكيل لجنة لتدارس المعالجات المناسبة لأوضاع مؤسسة المياه بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

متابعات- الخليج 365

أقر مجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه بمناطق وادي حضرموت والصحراء برئاسة وكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، تشكيل لجنة تضم ممثلين عن السلطة المحلية والمؤسسة المحلية للمياه واللجنة النقابية بالمؤسسة ، لتدارس المعالجات المناسبة لأوضاع المؤسسة وتحديد الإجراءات القانونية الصحيحة بشأن المطالبات الحقوقية للجنة النقابية للمؤسسة على أن ترفع بنتائجها الى مجلس إدارة المؤسسة خلال فترة شهر.



وأكد الوكيل حرص السلطة المحلية ، الحفاظ على إستمرارية خدمات المؤسسة باعتبارها من المؤسسات الناجحة التي ظلت خدماتها مستمرة في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد وإنقطاع الدعم المركزي للبرنامج الاستثماري..مؤكداً على تحقيق المطالب الحقوقية للعاملين .

واستمع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المياه بحضور نواب مدير عام المؤسسة من مدير عام المؤسسة عامر سعيد العامري في الاجتماع المكرس بهذا الخصوص، إلى شرح وافٍ عن المطالبات التي تقدمت بها اللجنة النقابية بالمؤسسة.