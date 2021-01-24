بن حبريش يشيد بالمبادرات الشبابية لمؤسسة متطوعون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

متابعات- الخليج 365

اطلع وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، اليوم، على الانشطة التطويرية لمؤسسة متطوعون.



واستمع بن حبريش من المدير التنفيذي للمؤسسة محمد الخامر، ومدير نادي متطوعون محمد باعلوي، على أنشطة وخطط المؤسسة للعام الجاري 2021م التي تتضمن برامج ومشاريع تستهدف تنمية قدرات الشباب، وإعادة تأهيل نادي متطوعون.

وأشاد بن حبريش، بجهود المؤسسة التي تساهم في خدمة الشباب وتوفير بيئة جاذبة وحاضنة للعمل التطوعي المعزز من قيم التشارك والمسؤولية الجماعية..مؤكدا دعم السلطة المحلية للمشاريع والمبادرات الشبابية بما يعود بالنفع على الشباب والمجتمع عامة..

الى ذلك اطلع وكيل حضرموت، من فريق حملة "فلنتعاون "التطوعية، برئاسة عمر العطاس، على مبادرة ردم الحفريات في الشوارع ونصب لوحات ارشادية وتحذيرية في الطرقات والمنعطفات الخطرة.