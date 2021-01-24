وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للجامعة العربية تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

متابعات- الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط، مستجدات وتطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة العربية.



وخلال اللقاء، استعرض وزير الخارجية، تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً لاتفاق الرياض والذي يشكل خطوة مهمة على طريق تعزيز الوحدة الوطنية وحشد الجهود للتصدي للتحديات الكبيرة في المجالات الامنية والمعيشية والاقتصادية ومواجهة تداعيات وعواقب انقلاب المليشيات الحوثية على الدولة والدستور.

وتطرق وزير الخارجية وسؤون المغتربين ، الى الهجوم الإرهابي الذي استهدف رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية اثناء وصولهم مطار عدن الدولي، والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى المدنيين..مشيراً الى ان التحقيقات اكدت بالادلة الدامغة مسؤولية ميليشيات الحوثي عن تنفيذ الهجوم الغادر ، الذي يندرج في اطار السلوك الاجرامي الذي تنتهجه هذه المليشيا الإرهابية بدعم من إيران، والذي استهدف طيلة السنوات المنصرمة زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتقويض الجهود التي ترعاها الامم المتحدة الرامية الى تحقيق سلام شامل مستدام في اليمن.

وأعرب الدكتور بن مبارك، عن تقديره لمواقف جامعة الدول العربية المساندة للحكومة الشرعية، والتي عبرت عنها في قرارات مجالس الجامعة والقمم العربية المتعاقبة وبيانات الامين العام المؤيدة جميعها للشعب اليمني في كفاحه من اجل استعادة الدولة الشرعية والمضي نحو تحقيق السلام والتنمية والاستقرار في اليمن.

وتطرق، الى مجالات التعاون بين اليمن والامانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات التخصصية التابعة للجامعة، وخصوصا في مجال اعادة الاعمار واعداد الكوادر واعادة تأهيل المؤسسات الحكومية.

من جانبه جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية،عن ادانته الشديدة للعمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بغية افشال تنفيذ اتفاق الرياض وتقويض عمل الحكومة اليمنية الجديدة..مجدداً تعازيه لاسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم الإرهابي..مؤكدا دعمه وتضامنه الكامل للحكومة اليمنية في المضي قدما من اجل اتفاق الرياض وبما يحقق تطلعات الشعب اليمني في تحقيق الامن والاستقرار والوصول الى السلام الشامل في اليمن.

واشاد ابو الغيط، برئيس الحكومة واعضاؤها واصرارهم على مواصلة العمل من العاصمة المؤقتة عدن والتصدي للتحديات في وقت بالغ الصعوبة..مؤكداً الاستعداد لمواصلة التعاون ومساندة اليمن في مجالات اعادة الاعمار وتحقيق الامن والاستقرار.

حضر اللقاء المندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير رياض العكبري، والامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي.