بدء ورشة تدريبية حول مكافحة العدوى بمراكز العزل الخاصة بكورونا في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

متابعات- الخليج 365

بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة تدريبية حول مكافحة العدوى في مراكز العزل الخاصة بفيروس كورونا المستجد بعدن، والتي نظمتها إدارة الخدمات الطبية بوزارة الصحة، بدعم من منظمة الصحة العالمية وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وتهدف الدورة على مدى ثلاثة أيام ، إكساب 25 كادرا من مراكز العزل الطبي في عدن مهارات نظرية وتطبيقية تعريفية بمبادئ العدوى وطرق انتقالها وكيفية الوقاية منها والإجراءات والاحتياطات اللازمة في مراكز العزل ووسائل الحماية الشخصية، والتعرف على الأمراض الوبائية والمعدية ومصادرها وكيفية الحد من انتشارها وكيفية التخلص من النفايات الطبية بالطرق الصحية والسليمة للحفاظ علي الكادر الصحي والبيئة والمجتمع بشكل عام.

وفي الافتتاح، أكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي ومدير عام الخدمات الطبية بوزارة الصحة الدكتور عبدالرقيب محرز، على أهمية الاستفادة من المفردات العلمية التي تتضمنها الورشة التدريبية ..داعيين المشاركين إلى الاستفادة من تجارب مواجهة كورونا في الجولة الأولى والتيقظ والاستعداد لأي احتمالات في الجولة الثانية منه.

كما شددا على ضرورة الاستفادة من الأبحاث العلمية بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية والأخذ بالسلامة المهنية للحفاظ على الكوادر الصحية الذين ابلو بلاءا حسنا خلال الفترة الوبائية الأولى للجائحة.

حضر افتتاح الورشة مدير عام مستشفى الصداقة التعليمي العام الدكتورة كفاية الجازعي، ومدير إدارة ضبط الجودة بوزارة الصحة الدكتور أمين سليمان ومن منظمة الصحة العالمية في عدن عبدالله اسكندر وعدد من المختصين.