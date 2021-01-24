الوكيل الكثيري يطلع على التحضيرات لانعقاد المؤتمر القرآني الثاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

متابعات- الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، على تحضيرات جامعة القرآن الكريم والعلوم الاسلامية الجارية لانعقاد المؤتمر القرآني الثاني منتصف شهر مارس المقبل.



واستمع الوكيل الكثيري خلال زيارته، للجامعة من القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور عبدالله بن عثمان ومسؤولو اللجان، الى أهداف المؤتمر في ابراز دور أهل اليمن في الاقراء والقراءات وتنشيط الحركة البحثية فيها ، واظهار مميزات المدرسة اليمنية ، الى جانب ايجاد مجال للباحثين وتحفيزهم على الكتابة والنشر .

وأشار رئيس ومسؤولو لجان المؤتمر ،إلى التحضيرات الجارية على طريق إنجاح المؤتمر بكفاءة عالية ، والاستفادة من التجربة الأولى " التعليم القرآني بوادي حضرموت بين الماضي والحاضر" التي تم تنفيذها في العام 2017م .

وأكد وكيل المحافظة حرص السلطة المحلية لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة ، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح المؤتمر الذي يمثل منتدى علميا يتناول مجموعة من المحاور القيمة .

الى ذلك اطلع وكيل المحافظة على سير العملية التعليمية في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 – 2021م بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.