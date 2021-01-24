شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. عدن موعودة بمساء مظلم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انقطعت الكهرباء عن اجزاء واسعة من مدينة عدن يوم الاحد. وشمل الانقطاع عموم مديريات المحافظة الساحلية. وبلغت ساعات الانقطاع في بعض الاحياء اكثر من10ساعات متواصلة. وقال مسؤلون في مؤسسة الكهرباء ان نفاد الوقود سبب توقف عدد من محطات الكهرباء.

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