وزير الداخلية يبحث مع مكتب الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة سبل تعزيز دور الأمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

متابعات- الخليج 365

بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم الأحد، مع مدير مكتب الأمم المتحدة للأمن والسلامة في العاصمة المؤقتة عدن اكم سفيول انعم، الوضع الأمني وسبل تعزيز دور الأمن في تأمين عمل المنظمات الدولية وتوفير البيئة الأماكن الملائمة لبعثات المنظمات الدولية والعاملين فيها.



وأكد وزير الداخلية، دعم الأجهزة الأمنية بتوفير الأماكن الآمنة والمناسبة لعمل المنظمات الدولية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ..مشيراً إلى أن وزارة الداخلية ستتخذ كافة الإجراءات الأمنية والإحترازية اللازمة والتي من شأنها بأن تسهم في حماية عمل المنظمات الدولية وتساعدها القيام بأنشطتها الخدمية والإنسانية على أكمل وجه.

من جانبه ثمن مدير مكتب الأمن والسلامة ،الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والمتمثلة في تأمين عمل المنظمات الدولية بما يضمن قيام المنظمات والبعثات الدولية بكافة الأنشطة وتقديم الخدمات لأبناء المحافظات المحررة.

حضر اللقاء نائب مدير مكتب للأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة ادجاردو جراسيا.