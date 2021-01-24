شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 1.446 لغماً خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير زرعتها المليشيات الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" 1.446 لغماً خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2021م زرعتها المليشيات الحوثية الارهابية في عدد من المحافظات.



واوضح المركز ، ان الالغام التي انتزعها منها 9 ألغام مضادة للأفراد، و177 لغما مضادة للدبابات، و 1.258 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين..مشيراً الى ان إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 213.018 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء في مختلف الأعمار.