البحسني يتفقد سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بكلية الشرطة بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

الخليج 365 - المكـلا

تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للدفعتين جامعيين وثانوية عامة، وفق الخطة الدراسية والتدريبية لكلية الشرطة بحضرموت للعام 2020 – 2021م.



ويقعد لأداء الامتحانات 262 طالبا بالقسم العام ثانوي، و62 طالبا بالقسم الخاص جامعيين، ويحصلون في نهاية دراستهم بالكلية على دبلوم في علوم الشرطة والقانون.

واطمأن المحافظ البحسني، على سير انتظام الامتحانات، ووجه بتهيئة المناخ المناسب، وتذليل العقبات أمام الطلبة، حاثا الطلاب على مضاعفة الجهود والحرص باستمرار على التميز والريادة أكاديمياً وعملياً، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

وشدد المحافظ خلال تجوله بقاعات الامتحانات، على أهمية الإعداد والتأهيل الجيد لطلبة كلية الشرطة وتسلحهم بالعلم والمعرفة ليكونوا قادرين على حمل أمانة الدفاع عن أمن الوطن، وذلك في إطار من الإلتزام بأحكام القانون وإعلاء قيم حقوق الإنسان، بما يضمن دعم رسالة الأمن وتحقيق الاستقرار.

وأشاد المحافظ بمستوى التدريب والتأهيل لطلبة كلية الشرطة، واكتسابهم للمهارات المطلوبة التى تمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف الأمنية بكفاءة عالية.

في السياق ذاته، اطلع محافظ حضرموت، على مستوى الانجاز بمباني المرحلة الثانية بكلية الشرطة التي نجاوزت ال90%، والتي تشمل مباني أكاديمية الشرطة الخاصة بالتأهيل للدراسات العليا، ومبنى إدارة الكلية، والسكنات الخاصة بطلاب الكلية.

رافق المحافظ، مدير الكلية العميد ركن سالم عبدالله الخنبشي، ونواب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.