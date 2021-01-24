أمن عدن يضبط عددا من الخارجين عن النظام والقانون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

الخليج 365 - عدن

تمكنت الأجهزة الأمنية بالعاصمة عدن مساء السبت من القاء القبض على عدد من الخارجين عن القانون قاموا بافتعال مشكلات لإقلاق السكينة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار في عدد من مديريات العاصمة .



وفي التفاصيل تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على متهم بإطلاق النار على أحد أطقم قوات العاصفة في مديرية التواهي وبحوزته قطعتي سلاح وتم تحويله إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وبالتزامن، تمكنت شرطة المعلا من إلقاء القبض على ثلاثة مسلحين متهمين بإطلاق النار في أحد أحياء المديرية لإقلاق السكان في المعلا ضمن مسلسل محاولات زعزعة أمن واستقرار العاصمة عدن.

وفي سياق منفصل، تمكنت شرطة مدينة الممدارة بالشيخ عثمان من ضبط متهم متلبساً بسرقة سيارة عقب تلقيها بلاغاً بتعرض سيارة أحد المواطنين للسرقة من قبل مجهول أثناء ركنها لشراء أدوية من إحدى صيدليات مديرية خور مكسر.

وأوضح مدير عام شرطة العاصمة عدن اللواء مطهر علي ناجي أنه تم ضبط جميع المتهمين في الثلاث القضايا وإيداعهم السجن لاستكمال ملفات قضاياهم تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية لينالوا جزاءهم الرادع.

وأكد مدير الأمن أن الأجهزة الأمنية بالعاصمة عدن لن تتهاون مع أي شخص أو جهات تتورط بأعمال إرهابية أو أي أعمال خارجة عن النظام والقانون وأن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن عدن واستقرارها.

ودعا اللواء مطهر علي المواطنين بالعاصمة عدن إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية في تثبيت الأمن والاستقرار وإبلاغ الأمن بأي تحركات لأي عناصر مشبوهة.

وأشاد مدير الأمن بجهود الأجهزة الأمنية وأقسام الشرط التي تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين في إطلاق النار في المعلا والتواهي وكذلك إلقاء القبض على المتهم بسرقة السيارة في حي الممدارة بالشيخ عثمان.