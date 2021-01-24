إدارة تنمية المرأة بقشن تقيم ندوة توعوية حول ظواهر تعاطي الممنوعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

الخليج 365 - المهرة

أقامت إدارة تنمية المرأة بمديرية قشن ندوة توعوية حول ظواهر تعاطي المخدرات وسوء استخدام الإنترنت والتسرب من المدرسة و المظاهر السلبية و أثرها على المجتمع.



واستهدفت الندوة مدارس الفاروق والمنصاف وعلي بن أبي طالب وليبن وسفيان بن أبي صهابة.

وحاضرت في الندوة المدربة والاستشارية بالصندوق الاجتماعي للتنمية الأستاذة زينة سعد مهدي الزويدي.

فيما عبرت الأستاذة أشواق مبارك عوشن مديرة إدارة تنمية المرأة بالمديرية عن الشكر والتقدير للسلطة المحلية بالمحافظة ممثلةً بالأستاذ محمد علي ياسر ومكتب الوكيل المساعد ومكتب الشؤون الاجتماعية على دعمهم لمثل هذه الندوات التي تستهدف جميع القطاعات بما فيها قطاع المرأة للتصدي الظواهر السلبية.

كما شكرت السلطة المحلية بالمديرية ممثلةً بالمدير العام الأستاذ فيصل أحمد حازم على دعمه المتواصل لجميع أنشطة مكتب تنمية المرأة بالمديرية