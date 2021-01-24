وكيل أول حضرموت يطلع على أنشطة التطوير في مؤسسة متطوعون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

الخليج 365 - المكلا

اطلع وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، اليوم على الانشطة التطويرية لمؤسسة متطوعون.



وتعرف الوكيل الأول من المدير التنفيذي للمؤسسة محمد خالد الخامر , ومدير نادي متطوعون محمد أحمد باعلوي , والمدير المالي محمد ماجد بن شرف على أنشطة وخطط هذا العام التي تتضمن برامج ومشاريع تستهدف تنمية قدرات الشباب وزرع فيهم روح المبادرة والتطوع والاهتمام بالمتلقيات والفرق التطوعية واشراكهم في خدمة المجتمع والنفع العام بالإضافة إلى إعادة تأهيل نادي متطوعون وصيانة قاعاته وتحديثها .

وأشاد الشيخ بن حبريش بهذه الأعمال التطويرية التي تستهدف الارتقاء بنشاط مؤسسة متطوعون بما يحقق أهدافها في خدمة الشباب وتوفير بيئة جاذبة وحاضنة للعمل التطوعي المعزز من قيم التشارك والمسؤولية الجماعية , مؤكدا بأن السلطة المحلية وإنطلاقًا من اهتمامها ورعايتها للشباب لن تألوا جهدًا في دعم المشاريع والمبادرات الشبابية بما يعود بالنفع على الشباب والمجتمع عامة..

من جانب آخر اطلع وكيل أول حضرموت من فريق حملة فلنتعاون التطوعية برئاسة عمر أحمد علوي العطاس على مبادرة ردم الحفريات في الشوارع ونصب لوحات ارشادية وتحذيرية في الطرقات والمنعطفات الخطرة, معبرًا عن شكره لهذه المبادرة التطوعية التي تعزيز من السلامة المرورية حاثًا على تنسيق هذه الأعمال مع الجهات الحكومية المختصة لما له من أثر ايجابي ملموس.