الحكومة توجه وزارتي الكهرباء والمالية بمعالجة انقطاع الكهرباء في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

الخليج 365 ـ متابعات



وجهت الحكومة وزارة الكهرباء بعمل خطة مزمّنة لمواجهة الصيف القادم، ووضع حلول عاجلة لمعالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة المؤقتة (عدن) والمحافظات المحررة. وكلف رئيس الحكومة معين عبدالملك وزارتي المالية والكهرباء والبنك المركزي بتنفيذ المتطلبات المالية اللازمة لتوريد المحولات وقطع غيار المحطات وقيمة الوقود، لتأمين احتياجات كهرباء عدن، وضمان تحسّن الخدمة خلال الصيف القادم. وأكد على ضرورة تكثيف جهود عمليات الصيانة وإيجاد حلول مستدامة للمشاكل التي يعاني منها قطاع الكهرباء. ووجّه بسرعة تنفيذ شبكة تصريف الطاقة لإدخال محطة كهرباء "الرئيس هادي" (بقدرة 264) إلى الخدمة، لتعزيز الطاقة التوليدية في محافظة عدن والمحافظات المجاورة.