وفد الحكومة يصل عمّان للمشاركة في مفاوضات بشأن الأسرى والمختطفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

الخليج 365 ـ خاص



قال مصدر حكومي اليوم الأحد، 24/كانون الثاني/2021، إن وفد الحكومة توجه الى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع ميليشيا الحوثي بشأن الأسرى والمختطفين. وأكد المصدر أن جولة المفاوضات ستبدأ اليوم، بحسب ما اتفق عليه "إذا لم يحصل أمر طارئ يستدعي تأجيلها". وفي وقت سابق أمس السبت، أعلن وفد الحوثيين وصوله الى عمان للمشاركة في جولة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.