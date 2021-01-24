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وفد الحكومة يصل عمّان للمشاركة في مفاوضات بشأن الأسرى والمختطفين

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفد الحكومة يصل عمّان للمشاركة في مفاوضات بشأن الأسرى والمختطفين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

الخليج 365 ـ خاص

قال مصدر حكومي اليوم الأحد، 24/كانون الثاني/2021، إن وفد الحكومة توجه الى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع ميليشيا الحوثي بشأن الأسرى والمختطفين. وأكد المصدر أن جولة المفاوضات ستبدأ اليوم، بحسب ما اتفق عليه "إذا لم يحصل أمر طارئ يستدعي تأجيلها". وفي وقت سابق أمس السبت، أعلن وفد الحوثيين وصوله الى عمان للمشاركة في جولة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.  

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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