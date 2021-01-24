القوات الإرتيرية تنقذ 12 صياداً يمنياً بعد يومين من فقدانهم في البحر الأحمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

الخليج 365 ـ متابعات



أنقذت قوات خفر السواحل الإرتيرية، مساء السبت، 12 صيادا يمنيا، بعد يومين من فقدانهم قبالة ساحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر، غربي اليمن. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول"، عن خالد الزرنوقي رئيس جمعية "شباب الخوخة التعاونية السمكية" (يمنية أهلية مهتمة بالدفاع عن حقوق الصيادين)، أنه "تم فقدان الاتصال بـ 12 صيادا بعد خروجهم في 21 يناير بسواحل مدينة الخوخة، التابعة لمحافظة الحديدة". وتابع أن "القوات الإرتيرية أنقذت الصيادين إثر العثور عليهم مساء اليوم، قرب الممر الدولي بعد تعطل المحرك الخاص بالقارب ونفاد الطعام والمياه منهم". وأضاف: "قامت هذه القوات بنقلهم إلى إحدى قواعدها في منطقة ترمه الإرتيرية، تمهيدا لإعادتهم إلى اليمن". ولم يتسن الحصول على إفادة فورية من السلطات الإرتيرية ولا اليمنية حول الأمر. ويعتمد العديد من اليمنيين في المدن الساحلية على مهنة الصيد، في ظل تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، ما يضاعف المعاناة في البلد العربي.