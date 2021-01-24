توقعات حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

الخليج 365 ـ خاص



أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال الـ24ساعة في مختلف مناطق الجمهورية. وحذر المركز الوطني للأرصاد خلال نشرته كلاً من :- * المواطنين في المحافظات الباردة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من تأثيرات الاجواء الباردة وكذلك الأخوة المزارعين لحماية محاصيلهم الزراعية من آثار البرد الشديد. * المواطنين في المحافظات المتاثرة بالغبار والعوالق الترابية وخاصة سائقي المركبات على الطرقات السريعة من التدني في مدى الرؤية الأفقية ،كما يهيب بالإخوة مرضى الصدر وكبار السن والأطفال بعدم التعرض المباشر للأتربة والغبار. * مرتادي البحر وربابنة السفن بأخذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج في مدخل باب المندب وغرب بحر العرب وحول أرخبيل سقطرى. وتوقعت النشرة التي أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية بارد اثناء الليل والصباح الباكر على محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء ) وبارد نسبيا على محافظات ( الضالع،إب، تعز، لحج، حجة ،المحويت،أبين، شبوة، حضرموت، الجوف ومأرب) مع تواجد خفيف للعوالق الترابية وسماء خالية من السحب بوجه عام عدا تشكل خلايا متفرقة من السحب المنخفضة على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية أثناء فترة ما بعد الظهيرة. وأضافت النشرة أن المناطق الساحلية ستشهد طقس صحو الى غائم جزئياً على المناطق الساحلية مع رياح معتدلة تنشط احياناً لتصل سرعتها الى 25 عقدة مثيرة للاتربة والرمال خصوصاً على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب. ولفتت النشرة إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد سماء خالية من السحب مع تواجد للعوالق الترابية على أجزاء منها ،وطقس بارد نسبيا الى بارد اثناء الليل والصباح الباكر ، الرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط خلال ساعات الظهيرة مثيرة للأتربة والرمال. فيما ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط احياناً تصل سرعتها الى 25 عقدة.