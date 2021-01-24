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تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

الخليج 365 ـ خاص

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الأحد، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.  فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي: 

الوحدة                              ريال يمني                     دولار  الذهب عيار 24           48770 ريالًا                 58.76$

الذهب عيار 22           44703ريالات                53.86$

الذهب عيار 21             42678ريالًا                51.42$

الذهب عيار 18           36578 ريالًا                  44.07$

أوقية الذهب             1498656ريالاً               1827.63$  

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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