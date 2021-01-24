تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 يناير 2021

الخليج 365 ـ خاص



ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الأحد، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار. فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

الوحدة ريال يمني دولار الذهب عيار 24 48770 ريالًا 58.76$

الذهب عيار 22 44703ريالات 53.86$

الذهب عيار 21 42678ريالًا 51.42$

الذهب عيار 18 36578 ريالًا 44.07$

أوقية الذهب 1498656ريالاً 1827.63$