شكرا لبحثكم عن خبر وزير اعلام الحوثيين يكشف سبب اغلاق مطعم "رينبو" بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مسؤول حوثي كبير بالمليشيا المصنفة إرهابية إن مسألة إغلاق أحد المطاعم الخاصة في صنعاء يعود إلى كونه مخصص للمثليين والمثليات.

وقال ضيف الله الشامي وزير إعلام حكومة الحوثي الانقلابية إن المطعم يحمل شعارات وألوان المثليين والمثليات وأشار إلى أنهم يشبهون قوم لوط.

وانتشرت أوكار الدعارة في صنعاء انتشارا مخيفا، ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عددا من قصص ضحايا أناس وقعوا ضحايا لمخالب ذئاب بشرية.

جاء ذلك في خطبة الجمعة التي ألقاها الشامي أمس في صنعاء. وقال إن المطعم يحمل اسم المثليين، واعتبر اسم المطعم "رينبو" دال على المثليين.

وأغلقت مليشيا الحوثي المطعم قبل أيام استنادا إلى ألوانه التي قالت إنها تشبه قوس قزح وزعمت أنها ترمي للمثليية.

وقال مصدر مطلع إن تنافسا بين مسؤولين حوثيين على الأموال وفتح المشاريع الخاصة دفع بقيادات أخرى إلى رمي التهم على المطعم الواقع في حدة بأنه وكر للدعارة.

وانقسم أغنياء الحوثي وناشطوه إلى قسمين قسم يؤيد إغلاقه وقسم كثير يعترض على الإغلاق.