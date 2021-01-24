شكرا لبحثكم عن خبر تصاعد الخلاف بين الانتقالي والشرعية على منصب محافظ شبوة...والكشف عن الاسماء المرشحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة عن خلاف بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي على منصب محافظ شبوة.

وقالت المصادر ان المجلس الانتقالي رشح الناطق باسم المجلس سابقا سالم ثابت العولقي لمنصب محافظ شبوة، فيما الشرعية تتمسك ببقاء المحافظ محمد صالح بن عديو .

ويأتي خلاف الشرعية والانتقالي بعد سفر بن عديو الى الرياض لمقابلة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بعد استدعائه إلى الرياض.

واكدت المصادر أن الانتقالي الجنوبي وافق على القبول بالنائب العام ورئيس مجلس الشورى احمد بن دغر مقابل تغيير بن عديو وعودة النخبة إلى شبوه وهو ماترفضه بعض القوى في الشرعية.