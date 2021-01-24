شكرا لبحثكم عن خبر مغتربون يمنيون في السعودية ممنوعون من المغادرة إلا بإذن مسبق والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي الزمت المغتربين اليمنيين القاطنة أسرهم في مناطق سيطرتها بنيل موافقة مسبقة للسفر خارج اليمن، وخصوصا المغادرين الى المملكة العربية السعودية.
وذكرت المصادر أن نقاط المليشيا في المدن الرئيسية وعلى الخطوط الطويلة في مناطق سيطرتها تمنع حاملي تأشيرات العمل في السعودية من المغادرة إلا بموافقة مسبقة.
وبينت المصادر بأن المليشيا اعترضت باصات مليئة بالركاب والمسافرين للهجرة والاغتراب ومنعتهم من مواصلة الطريق، ما لم يكن مع المسافر تصريح مرور من وزارة شؤون المغتربين بحكومتها غير المعترف بها بصنعاء.
وخلال الايام الماضية، شكى مئات المسافرين من ايقافهم في نقطة المدعو أبو هاشم على مدخل مدينة رادع، حيث منعتهم المليشيا من مواصلة سفرهم إلى السعودية مشترطة وجود وثائق واستيفاء البيانات من صنعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر مغتربون يمنيون في السعودية ممنوعون من المغادرة إلا بإذن مسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.