شاهد رئيس اليمن وحبيب الملايين كيف كان شكله وماذا كان يلبس في يوم زفافه (صورة)

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يزيد بن سلمان - شبوة - بالرغم من سنوات الرحيل الا ان الشهيد الرئيس ابراهيم الحمدي ظل حبيب ملايين اليمنيين ولا ترى من لا يحبه سوى القلة. فقد نشر ناشطون يمنيون صورة نادرة جدا للشهيد الرئيس ابراهيم الحمدي في يوم زفافه بمدينة ذمار ويظهر عن يساره الطفل ابراهيم حميد الحمدي صهر الشهيد شقيق زوجة الشهيد الحمدي وعن يساره الأخ يحيى الصدِّيق.

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